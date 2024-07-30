Обвиняемый в подрыве машины в Москве Серебряков не стал обжаловать арест

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Евгений Серебряков, арестованный по подозрению в подрыве авто на севере Москвы, не стал обжаловать свой арест. Об этом говорится в картотеке на сайте Замоскворецкого суда Москвы.

"Решение об избрании в отношении Серебрякова меры пресечения в виде заключения под стражу вступило в силу", – говорится там.

24 июля иномарка взорвалась на парковке на севере Москвы, травмы получили мужчина и женщина. Подозреваемый в подрыве успел скрыться в Турции, где его задержали.

Следователи завели уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов". Позже суд Москвы заочно арестовал его. Серебряков уже частично признал свою вину.

