Родители Серебрякова, устроившего подрыв машины в Москве, рассказали о сыне

Фото: телеграм-канал "Следком"

Родители Евгения Серебрякова, взорвавшего автомобиль военного на севере Москвы, рассказали, что не могли представить, что их сын как-то причастен к этому, передает RT.

По их словам, они узнали о его причастности, когда вечером к ним постучались следователи с обыском. Родители сообщили, что сын работал в Москве и Ташкенте и всегда хорошо зарабатывал.

"Когда он учился в ВШЭ, то стал считать себя слабее в плане учебы, чем однокурсники. И это все переросло в депрессию", – добавили родители, отметив, что у него не складывалось с друзьями.

Отец Серебрякова отметил, что в последний раз говорил с сыном по телефону накануне преступления.

По его словам, Евгений только задавал вопросы, но ничего о себе не говорил. Также молодой человек писал отцу перед вылетом в Турцию, где якобы планировал провести отпуск.

"Перед вылетом он перевел деньги, чтобы мы забрали его вещи из московской квартиры, потому что он собирался переезжать в Ташкент. Когда прилетел в Турцию, позвонил. Во время разговора вдруг сказал, что еще вернется на какое-то время в Москву, можно не торопиться вывозить вещи", – заключил мужчина.

24 июля иномарка взорвалась на парковке на севере Москвы, травмы получили мужчина и женщина. Подозреваемый в подрыве успел скрыться в Турции, где его задержали.

Следователи завели уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов". Замоскворецкий суд Москвы арестовал его. Серебряков уже частично признал свою вину.

