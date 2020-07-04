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Москва 24

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Общество

04 июля, 23:12

24 пациента с коронавирусом скончались в Москве

происшествия город общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

24 пациента с коронавирусом скончались в Москве, сообщает столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом, общая численность умерших в результате осложнений, вызванных COVID-19, в Москве составила 3 953 человека.

"В Москве скончались 24 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус", – рассказали в Оперштабе.

Ранее глава города Сергей Собянин поблагодарил столичных медиков за помощь коллегам из других регионов в борьбе с коронавирусом. По его словам, уже в начале пандемии было понятно, что победить инфекцию можно только объединив силы и знания.

За последние сутки в Москве зафиксировали 680 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на 9,3% меньше, чем неделю назад. Четыре дня число новых заболевших держится на низком уровне около 600.

Кроме того, в Москве за прошедшие 24 часа от коронавируса выздоровели 1 620 пациентов, общая численность излечившихся в столице составила 156 459 человек.

В России за последние сутки выявили 6 632 новых случая коронавирусной инфекции. Таким образом, общая численность зафиксированных эпизодов заражения на территории РФ остановилась на отметке в 674 515 случаев. Жертвами коронавируса стали 10 027 пациентов. 446 879 человек излечились от COVID-19.

В столице за сутки зарегистрировали 680 новых случаев коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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