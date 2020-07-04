В России подтверждено 6 632 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России подтверждено еще 6 632 случая новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах за последние сутки, сообщает Оперативный штаб.

1 960 из них не имели клинических проявлений. На Москву приходится 680 свежих случаев, 275 – на Московскую область. 273 выявили в ХМАО, 271 – в Санкт-Петербурге, 268 – в Свердловской области.

В Иркутской зарегистрировано 235, в Нижегородской – 225, в ЯНАО – 197. В Воронежской области зафиксировано 152 случая, 136 – в Красноярском крае, 134 – в Мурманской области, 128 – в Челябинской, 117 – в Архангельской, 111 – в Новосибирской, 107 – в Ульяновской, 100 – в Тыве.

Таким образом, всего в РФ зафиксировано 674 515 случаев COVID-19 в 85 регионах. Это на 1% больше, чем днем ранее.

В число субъектов с наименьшими темпами прироста за сутки вошли Чукотский АО – 0%, Москва – 0,3%, Московская область, Северная Осетия, Еврейская АО, Чечня – 0,5%, Орловская, Рязанская, Калининградская области и Дагестан – 0,7%, Ингушетия, Башкирия, Крым и Брянская область – 0,8%.

За сутки отмечено 168 летальных случаев, в том числе 25 в Москве и 8 в Московской области. За весь период по стране скончались 10 027 человек.

Выписано за сутки по выздоровлению 8 986 человек, среди которых 1 620 в Москве и 458 в Подмосковье. Общее количество выписанных по РФ – 446 879 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 20,7 миллиона тестов. Под медицинским наблюдением остаются 280 415 человек.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что Россия вернется к полноценной жизни не раньше февраля следующего года. Он уточнил, что речь идет о концертах, перелетах, полноценных работе и отдыхе.

По его мнению, нужно продолжить носить маску на улице. Однако Мурашко допустил послабления, если, например, рядом нет большого количества людей. В то же время это обязательно в закрытых помещениях и при передвижении по городским улицам ношение маски оправданно, отметил министр. Если создадут надежное средство как для профилактики, так и для лечения, а также когда появится коллективный иммунитет, маски можно будет снять, заключил он.