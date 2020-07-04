Более 20,7 млн тестов на коронавирус проведено в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 20,7 миллиона исследований на коронавирус проведено в России, сообщается в телеграм-канале стопкоронавирус.рф.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки это 301 тысяча тестов. Под медицинским наблюдением по стране остаются 280 415 человек.

Свыше 8 тысяч человек обследовали на популяционный иммунитет к коронавирусу в трех пилотных регионах РФ. Тестирование проводилось в Санкт-Петербурге, Тюменской области, Хабаровском крае среди здорового детского и взрослого населения вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного COVID-19.

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что второй волны пандемии может не быть. По его словам, коронавирус – респираторный вирус, а они имеют тенденцию быть сезонными по природе.

При этом Райан призвал рассматривать рост заболеваемости во многих странах не как вторую волну, а как второй пик пандемии. Он подчеркнул, что следует бросить все силы на борьбу сейчас. Директор программы ВОЗ полагает, что это может позволить избежать наихудшего во время предполагаемой второй волны.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове отметила, что COVID-19 не имеет мутаций, которые бы делали его сильнее. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также говорила, что коронавирусная инфекция не обладает высокой степенью изменчивости. Однако, по ее утверждению, сейчас сложно оценить влияние нескольких десятков мутаций.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что Россия вернется к полноценной жизни не раньше февраля следующего года. Он уточнил, что речь идет о концертах, перелетах, полноценных работе и отдыхе.