Еще 1 620 пациентов с коронавирусом вылечились в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Общее число выздоровевших от коронавируса пациентов в Москве достигло 156 459 человек, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. За последние сутки вылечены еще 1 620 человек.
По последним данным, в мире зарегистрировано свыше 10,7 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в России выявлено 667 883 случая.
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что второй волны пандемии может не быть. По его словам, коронавирус – респираторный вирус, а они имеют тенденцию быть сезонными по природе.
При этом Райан призвал рассматривать рост заболеваемости во многих странах не как вторую волну, а как второй пик пандемии. Он подчеркнул, что следует бросить все силы на борьбу сейчас. Директор программы ВОЗ полагает, что это может позволить избежать наихудшего во время предполагаемой второй волны.
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове отметила, что COVID-19 не имеет мутаций, которые бы делали его сильнее. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также говорила, что коронавирусная инфекция не обладает высокой степенью изменчивости. Однако, по ее утверждению, сейчас сложно оценить влияние нескольких десятков мутаций.
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