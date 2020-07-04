Собянин поблагодарил медиков за помощь коллегам из регионов в борьбе с COVID-19

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Сергей Собянин поблагодарил столичных медиков за помощь коллегам из других регионов в борьбе с коронавирусом. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам главы города, уже в начале пандемии было понятно, что победить инфекцию можно только объединив силы и знания.

"Московские врачи первыми в нашей стране начали работать с коронавирусом и делиться опытом с коллегами. Столичные медбригады отправились в самые пострадавшие регионы", – подчеркнул Собянин.

Мэр напомнил, что среди них были команды главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и доктора медицинских наук Андрея Мыльникова. Он также процитировал заместителя главврача Унцукульской больницы Дагестана Айшат Магомедалиеву, которая сказала, что благодаря командной работе удалось спасти многие жизни.

Он напомнил о словах реаниматолога псковской горбольницы Алексея Смолина. Последний рассказал, что москвичи смотрели всех тяжелых пациентов, разрабатывали план лечения и это дало позитивные результаты.

"Я тоже хочу поблагодарить всех медиков. Вы несколько месяцев работаете без отдыха и при этом находите силы помогать коллегам. Здоровья!", – заключил Собянин.

Всего в РФ зафиксировано 674 515 случаев COVID-19 в 85 регионах. Это на 1% больше, чем днем ранее. В Москве подтверждено 680 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 20,7 миллиона тестов. Под медицинским наблюдением остаются 280 415 человек.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что Россия вернется к полноценной жизни не раньше февраля следующего года. Он уточнил, что речь идет о концертах, перелетах, полноценных работе и отдыхе. Мурашко порекомендовал продолжить носить маски.

