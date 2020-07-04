В Москве сняли часть международного фильма о коронавирусе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Режиссер Александр Хант в больницах Москвы снял российскую часть международного документального фильма о пандемии коронавируса.

Съемки для ленты американского режиссера Эллен Керас (оператор фильма "Вечное сияние чистого разума") идут примерно в 30 странах мира.

В столице съемки прошли в Центре специализированных видов медицинской помощи и медтехнологий ФМБА и больнице номер 15 имени Филатова.

По словам режиссера, "снимали непосредственно в "красной зоне", как идет борьба за жизнь, как врачи спасают людей, а пациенты, к сожалению, умирают".

"Когда только приступили к процессу, я был больше скептиком коронавируса и мне казалось, что масштаб проблемы преувеличен", – рассказал Хант.

Премьера планируется осенью 2020 года, а вырученные средства пойдут в Фонд "Врачи без границ" на поддержку медиков, передает ТАСС.

Каждой из стран, которая войдет в картину, будет посвящен эпизод продолжительностью около десяти минут, а общий хронометраж составит порядка двух часов.

Ранее стало известно, что фильм "Заражение" (Contagion) стал самой просматриваемой в интернете лентой на карантине, так как зрители увидели там предсказание о коронавирусе.