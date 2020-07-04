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Москва 24

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Общество

11:03

В Москве число новых случаев COVID-19 сократилось почти на 10% за неделю

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве подтверждено 680 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

45% среди них – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% – от 46 до 65 лет, 10,4% – от 66 до 79 лет, еще 5,4% – старше 80 лет, 6,5% – дети. Это на 9,3% меньше, чем неделю назад. Четыре дня число новых заболевших держится на низком уровне около 600.

Всего в РФ зафиксировано 674 515 случаев COVID-19 в 85 регионах. Это на 1% больше, чем днем ранее.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 20,7 миллиона тестов. Под медицинским наблюдением остаются 280 415 человек.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что Россия вернется к полноценной жизни не раньше февраля следующего года. Он уточнил, что речь идет о концертах, перелетах, полноценных работе и отдыхе. Мурашко порекомендовал продолжить носить маски.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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