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Происшествия

18:53

СК РФ возбудил уголовное дело в связи со взрывом в Орехово-Зуеве

происшествия

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Cледственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

Она отметила, что следователи провели проверку по поводу происшествия. В связи с этим было принято такое решение.

"По результатам проведения проверки по факту хлопка газа в квартире жилого дома и обрушения стен возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", – рассказала Врадий.

Инцидент произошел по адресу: улица Гагарина, дом 31. Недавно стало известно о втором погибшем в результате происшествия. Пострадало шестеро человек, пятеро из них были госпитализированы. Троих отправили на лечение в Москву, их здоровью ничего не угрожает.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее уточнял, что специалисты не обнаружили местонахождение еще четырех человек. Он пообещал, что все пострадавшие получат материальную помощь.

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