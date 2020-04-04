После взрыва газа в Подмосковье не установлено местонахождение 4 человек – Воробьев

17:56
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в настоящий момент связь не установлена с четырьмя жильцами дома в Орехово-Зуеве, сообщает ТАСС.
Об этом губернатор рассказал в ходе встречи с жильцами дома, в котором произошел инцидент. В настоящий момент с ними пытаются наладить контакт.
Взрыв газа случился в доме 31 по улице Гагарина в подмосковном Орехово-Зуеве. В результате происшествия дом частично обрушился с пятого по первый этаж.
В настоящий момент известно о семи пострадавших из-за взрыва газа, один из них погиб. Троих пострадавших повезут в Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского.
Ранее Андрей Воробьев попросил жителей не мешать работе спасателей на месте инцидента. Он заверил, что жильцов дома обеспечат чаем и горячим питанием. Воробьев также отметил, что на разбор завалов спасателям понадобится еще около шести часов.
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