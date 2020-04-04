В МЧС сообщили о второй жертве взрыва газа в доме в Орехово-Зуеве

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Число жертв взрыва газа в доме в подмосковном Орехово-Зуеве увеличилось до двух, сообщили в МЧС.

Отмечается, что тело второго погибшего извлекли из-под завалов дома. Также известно о шестерых пострадавших в результате случившегося.

Инцидент случился в субботу днем на улице Гагарина. В результате взрыва обрушились квартиры с пятого по первый этажи.

Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших. Троих из них планировали транспортировать в медучреждение в Москву.

Согласно предварительным данным, взрыв мог случиться из-за неисправности газовой колонки, находящейся в одной из квартир. СК начал проверку по факту взрыва. Ситуацию держит на личном контроле губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.