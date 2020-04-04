Пострадавшие в результате взрыва в Орехово-Зуеве получат материальную помощь – Воробьев

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всем пострадавшим в результате инциденте в жилом доме в Орехово-Зуеве выплатят материальную помощь, передает ТАСС.

"Все выплаты, которые предполагаются в Подмосковье, будут сделаны", – сказал Воробьев.

Ранее он сообщил, что в настоящий момент не установлено местонахождение четырех жильцов. Воробьев отметил, что всем жителям дома, в котором произошел взрыв, раздадут чай и горячее питание. Он подчеркнул, что на разбор завалов уйдет еще порядка шести часов.

Взрыв газа произошел в здании по адресу: улица Гагарина, дом 31. Один человек стал жертвой происшествия, еще шестеро пострадали. Пять из них были госпитализированы. Троих отправят в Москву, в настоящий момент их жизни ничто не угрожает.