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Министерство транспорта Казахстана после крушения самолета AZAL рекомендовало авиационным властям оценить риски полетов в регионы с потерей сигнала GPS. Об этом говорится в предварительном отчете о расследовании причин авиакатастрофы в Актау.

"Рекомендации по повышению безопасности авиационным властям и эксплуатантам воздушных судов. Провести оценку рисков по выполнению полетов в регионы, где регистрируются потери сигнала системы глобального позиционирования (GPS)", – отмечается в документе.

Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о расследовании причин крушения самолета 4 февраля. Выводы экспертов были сделаны на основе анализа данных, полученных после авиакатастрофы.

Самолет азербайджанских авиалиний потерпел крушение 25 декабря 2024 года в трех километрах от Актау. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. В результате катастрофы 38 человек погибли.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В Кремле подчеркнули, что Россия заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании авиакатастрофы.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что борт был поврежден из-за обстрела с земли. Он считает, что избежать трагедии можно было бы при координации между вооруженными силами и гражданскими службами России.