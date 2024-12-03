СК: отца погибших под Красноярском детей обвинили в причинении смерти по неосторожности

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

34-летнему отцу четырех погибших детей в Красноярском крае предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

По версии следствия, вечером 20 сентября 2024 года отец четырех детей обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. Однако во время распыления он не следовал рекомендациям производителя о мерах предосторожности при обработке, проветривании и влажной уборке поверхностей. В связи с этим, как утверждает ведомство, мужчина допустил детей в помещение и к приему пищи в доме.

В свою очередь, отец семьи свою вину в данном преступлении признал, уточнили в региональном СК.

Инцидент с отравлением семьи, проживающей с четырьмя детьми в красноярском селе Красная Сопка, произошел в конце сентября. Тогда все члены семьи обратились в больницу с признаками отравления.

Спустя время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика ухудшилось – оба ребенка скончались. После этого умер третий и четвертый ребенок. Родителей погибших детей удалось спасти .

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. По мнению СК, причиной смерти четырех детей стало острое отравление деструктивным ядом системного действия.

СК пообещало дать правовую оценку действиям отца погибших детей, так как накануне инцидента мужчина обрабатывал помещение от насекомых инсектицидным аэрозолем.

