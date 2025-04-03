CCTV: число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 3 145

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Число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 3 145. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), ссылаясь на местные государственные СМИ.

В материале отмечается, что еще 4 589 человек пострадали, а 221 пропал без вести.

Спасатели МЧС России достали два тела погибших из-под завалов обрушенного строения. Их передали скорой помощи, отметил начальник штаба аэромобильной группировки центра "Лидер" Владимир Ковальчук. Со ссылкой на предварительные данные он добавил, что в здании находились несколько человек.

Сотрудникам российского ведомства удалось разобрать часть завалов благодаря "методу проделывания галереи". В работе они используют гидравлический инструмент, отбойные молотки и бензорезы. Ковальчук подчеркнул, что спасатели ранее участвовали в подобных операциях, однако данная ситуация осложняется климатом.

"Единственное, могу выделить – повышенная температура, довольно жарко здесь и отсутствует ветер", – цитирует его РИА Новости.

Землетрясения произошли в Мьянме 28 апреля. На фоне сейсмособытия в ряде регионов страны и в Бангкоке ввели режим ЧС. Также землетрясения были зафиксированы на территории государства 29 марта и 1 апреля.

По поручению Владимира Путина в Мьянме работают спасатели МЧС России. Специалисты оснащены всем необходимым для поиска и спасения пострадавших людей, к ним обратились уже более 30 жителей Мандалая.

Российский МИД 3 апреля подтвердил гибель россиянина при землетрясении. СМИ сообщали, что его тело с паспортом извлекли из-под завалов дома. До этого журналисты писали, что числившийся пропавшим без вести россиянин работал преподавателем в одной из местных школ.