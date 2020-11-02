Число жертв землетрясения в Турции достигло 92

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Фото: ТАСС/Ismail Gokmen/АР
Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 92. В больницах находятся 147 пострадавших. Об этом сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики (AFAD).
Ранее сообщалось о 91 погибшем и 994 пострадавших. В настоящее время специалисты продолжают работать на завалах пяти разрушенных зданий в Измире.
30 октября на западе Турции зафиксировали мощные подземные толчки магнитудой 6,6. Эпицентр землетрясения находился на глубине 16,5 километра в районе города Сеферихисар провинции Измир.
В результате землетрясения оказались разрушены не менее 20 домов в Измире. Причастных к строительству рухнувших домов уже задержали. Речь идет о подрядчиках строительной компании и специалистах по технической экспертизе строительных проектов. Ордер на их арест выдала ранее прокуратура Измира.
После трагедии Владимир Путин выразил слова соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с катастрофой. Он выразил сочувствие родным и близким погибших, а также пожелал здоровья пострадавшим.
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