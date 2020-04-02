СК проверяет больницу в Республике Коми, где выявили 53 случая заражения COVID-19

10:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Доследственная проверка проводится в больнице города Эжве в Республике Коми, где выявили 53 случая заражения коронавирусом из 54 в регионе, сообщает РИА Новости.
Это связано с тем, что следователи получили информацию, согласно которой источником вспышки инфицирования COVID-19 мог стать один из сотрудников медицинского учреждения. После проведения проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.
В настоящий момент больница в Эжве находится на карантине, который действует в клинике с конца марта. Это позволило локализовать очаг распространения коронавируса в Республике Коми.
Аналогичную проверку осуществляет и Следственный комитет по Московской области. Проводится расследование по поводу поступившей информации, что в больницу Лобни пришел мужчина с коронавирусом.
Поликлинику в Лобне закрыли из-за пациента с коронавирусом
Все сильнее российская система здравоохранения вовлекается в борьбу с угрозой распространения COVID-19. Так, персонал ГКБ №15 имени Филатова с 27 марта подготовили к приему пациентов с подозрением на коронавирус. Мэр Москвы Сергей Собянин 1 апреля рассказал, что к борьбе с пандемией COVID-19 подключились и частные медицинские учреждения.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России усложняется. Он рассказал, что более 3,3 миллиона человек в настоящий момент находится на карантине. Свыше 290 тысяч человек соблюдают режим самоизоляции.
По статистике на 2 апреля, в Москве число выздоровевших от коронавируса возросло до 140. Всего же в России число зараженных COVID-19 в настоящий момент составляет 2777 человек.
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