СК начал проверку информации о посещении больницы Лобни мужчины с коронавирусом

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Следственный комитет по Московской области проверяет информацию о том, что в больницу Лобни пришел мужчина с коронавирусом.

На официальном сайте ведомства говорится, что мужчина нарушил санитарно-эпидемиологические правила.

"Из СМИ следует, что мужчина, имеющий положительный результат на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, самостоятельно пришел в медицинское учреждение, чтобы сделать рентген", – уточнили представители СК по области.

Утверждалось, что пациент не предупредил врачей о запланированном визите. В связи с чем все люди, находившиеся в клинике, были отправлены на карантин.

С завершением проверки подмосковные следователи примут процессуальное решение.

За последние сутки в 35 регионах России подтвердили 440 случаев заражения COVID-19. Всего в стране сейчас зарегистрировано 2 777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах.

Ранее сообщалось, что взрывного роста числа зараженных COVID-19 нет.