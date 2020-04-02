Число вылечившихся от коронавируса в Москве увеличилось до 140

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За последние сутки в столице выздоровели еще 25 пациентов с подтвержденным ранее диагнозом "коронавирусная инфекция", сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, у всех выписанных повторные тесты показали отрицательный результат – они полностью здоровы и чувствуют себя хорошо.

Таким образом, всего в Москве на сегодняшний день поправились уже 140 человек.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 827 тысяч человек, свыше 40 тысяч скончалось. За последние сутки в 35 регионах России подтвердили 440 случаев заражения COVID-19. Всего в стране на данный момент зарегистрировано 2777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах.