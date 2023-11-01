Замгенсека ООН назвал зверством удар по лагерю Джебалия в секторе Газа

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Удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа является зверством со стороны Израиля, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Это лишь самое недавнее зверство, постигшее население Газы, где боевые действия вступили в еще более ужасающую фазу со все более ужасающими гуманитарными последствиями", – передает РИА Новости слова Гриффитса, сказанные по итогам двухдневного визита в Израиль.

Накануне сообщалось, что не менее 400 человек погибли и были ранены после израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в северной части Газы. Среди жертв оказалось большое количество женщин и детей. Представитель израильской армии Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удары по лагерю беженцев Джебалия при попытке ликвидировать командира ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 года, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это израильская армия приступила к операции "Железные мечи".

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о начале второго этапа войны, увеличив территорию, где будет проходить наземная операция. 31 октября Нетаньяху заявил, что военная операция Израиля в секторе Газа перешла в третью фазу. По его словам, израильская армия нарастила свое наземное вторжение в Газу. По его словам, ХАМАС будет ликвидирован.

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