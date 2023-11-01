Десятки человек погибли после удара Израиля по лагерю беженцев в Газе – СМИ

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Повторный удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому кварталу в секторе Газа, где находится лагерь беженцев в городе Джебалия, привел к гибели десятков человек, сообщило палестинское агентство WAFA.

"Десятки граждан Палестины убиты, еще несколько ранены в результате жестокой израильской бомбардировки, нацеленной на жилые постройки в лагере беженцев", – сказано в публикации.

Отмечается, что по объекту выпущено более 10 ракет.

До этого МВД сектора Газа сообщило, что из-за израильских ударов по лагерю беженцев погибли и пострадали по меньшей мере 400 человек, при этом среди жертв было много женщин и детей.

Представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт подтвердил удары по лагерю при попытке ликвидировать командира радикальной палестинской организации ХАМАС. Он назвал жертвы среди гражданских трагедией, однако ответственность за гибель мирных жителей возложил на руководство палестинского движения.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу 31 октября. По его словам, Армия обороны Израиля добивается "методичного, пошагового прогресса". Он отметил, что целью операции является уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС.

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 796 человек. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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