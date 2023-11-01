США и Израиль изучают варианты отправки миротворцев в Газу в случае поражения ХАМАС – СМИ

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Соединенные Штаты и Израиль рассматривают возможность отправки миротворческих сил в сектор Газа в случае поражения радикального палестинского движения ХАМАС, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в Газу могут направить миротворческую миссию из вооруженных сил сразу нескольких стран, включая США. Таким образом анклав перейдет под контроль ближневосточных стран, например Саудовской Аравии и ОАЭ, при поддержке Штатов, Великобритании, Германии и Франции.

Второй вариант предусматривает организацию миротворческой миссии подобно той, что была закреплена договором между Египтом и Израилем от 1979 года. Отмечается, что на данной опции акцентирует внимание Израиль.

Третий вариант предполагает, что сектор Газа перейдет под надзор ООН, однако Израиль считает этот план нецелесообразным.

Переговоры находятся на ранней стадии, некоторые американские чиновники считают реализацию этих планов маловероятной. Кроме того, пока не ясно, насколько арабские страны заинтересованы в участии в миротворческой миссии.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу 31 октября. Он заявил, что армия Израиля добивается "методичного, пошагового прогресса" и пообещал, что ХАМАС будет уничтожен.

Сообщается, что в сектор Газа с момента расширения наземной операции вошли более 20 тысяч солдат Израиля. 31 октября в израильской армии также заявили об ожесточенных боях с радикалами из ХАМАС в глубине сектора Газа. Военные атаковали форпост палестинского движения в северной части анклава.

С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли 8 525 человек. Среди жертв 3 542 ребенка и 2 187 женщин. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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