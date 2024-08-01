РИА Новости: шесть человек остаются под завалами жилого дома в Нижнем Тагиле

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Под завалами обрушившегося пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле остаются шесть человек. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

Глава города Владислав Пинаев уточнил в своем телеграм-канале, что сейчас спасатели продолжают разбирать завалы после ЧП. Так, на месте происшествия задействованы 170 человек и 45 единиц техники. Уже удалось вызволить из-под обрушившихся конструкций 11 человек, добавил он.

"Обеспечен подвоз воды и горячего питания для экстренных служб и пострадавших", – заявил Пинаев, поблагодарив также всех тех, кто оказывает помощь на месте происшествия.

Взрыв газового баллона спровоцировал обрушение подъезда пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле утром 1 августа. Затем произошло повторное обрушение. Эта угроза сохраняется до сих пор. В городе ввели режим ЧС.

Спасатели эвакуировали 70 человек. Для жителей обрушившегося дома организуют пункт временного размещения в гостинице. На данный момент известно лишь о восьми пострадавших в результате обрушения, включая четырех детей. Погибших пока не зафиксировали.

Свердловская прокуратура начала проверку по факту ЧП, следователи завели дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Возможной причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации.

