Отец истерзанного собаками мальчика заявил, что сына планируют транспортировать в Москву

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Мальчика, которого в Сочи покусали домашние хаски, планируют в субботу, 1 марта, транспортировать в столицу. Об этом отец ребенка Валентин Королев сообщил РИА Новости.

"Мне уже с утра отзвонилась санавиация, сына будут транспортировать в Москву. Еще неизвестно (кто будет хирургом. – Прим. ред.)", – поделился Королев.

По его словам, мальчик все еще находится в искусственной коме. При этом из краснодарских врачей на связь с отцом пока никто не выходил.

Королев подчеркнул, что в случае, если сына транспортируют в Москву, родители поедут следом за ним, скорее всего, поездом.

Лицо 9-летнего ребенка было разорвано после того, как 26 февраля на него напали две соседские хаски, которые сорвались с цепи. Как выяснили журналисты, ребенок в тот момент шел домой из школы. Спасли его от животных прохожие.

После случившегося отец пострадавшего якобы "собирал фрагменты лица" своего ребенка на улице. Мужчина заявлял, что собаки съели у его сына часть лица от глаз до нижней губы. Также из псов вытащили щеки мальчика. В прокуратуре Краснодарского края состояние ребенка оценивали как тяжелое.

На данный момент мальчик находится в больнице Краснодара, где ему была сделана операция. При этом, по словам отца ребенка, у мальчика не прижились губа и нос.

Хозяин собак задержан. Он пояснил, что на участок, где находились собаки, приезжал раз в несколько дней, чтобы покормить животных. Однако, по данным СМИ, в этот раз он не приезжал домой примерно 10 дней из-за непогоды.

В результате ему было предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего по неосторожности. Мужчина признал свою вину.