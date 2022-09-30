Украинские войска стягивают силы к Запорожью – власти

Фото: ТАСС/AP Photo/Andrew Kravchenko
Украинские войска стягивают силы к Запорожской области, считая это приоритетным направлением для контрнаступления, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, киевский режим осознает, что вся территория области – это уже Россия, поэтому стягивает на этом участке линии фронта больше всего сил. Рогов подчеркнул, что ВСУ перебросили туда более 450 боевиков сил специальных операций украинской армии, прошедших подготовку в иностранных лагерях.
По его словам, названное направление является для противника приоритетным. Рогов выразил уверенность, что никто не допустит вторжения украинской армии в Запорожскую область и вся область будет территорией РФ.
Ранее Владимир Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Церемония подписания договоров о включении в состав России новых территорий состоится в Кремле 30 сентября. На мероприятии ожидается выступление президента РФ.
С 23 по 27 сентября в Запорожской и Херсонской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках прошли референдумы по вопросу присоединения к России. Большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.
В Запорожье за присоединение к России проголосовали 93,11% граждан, в Херсонской области – 87,05%. В ДНР и ЛНР положительно проголосовали 99,23% и 98,42% жителей соответственно.
Указы о признании Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик Путин подписал 21 февраля 2022 года. С просьбой признать независимость ДНР и ЛНР к президенту РФ обратились главы этих регионов Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Международные наблюдатели поделились впечатлениями об организации референдумов
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: