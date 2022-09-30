Украинские войска стягивают силы к Запорожью – власти

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Украинские войска стягивают силы к Запорожской области, считая это приоритетным направлением для контрнаступления, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, киевский режим осознает, что вся территория области – это уже Россия, поэтому стягивает на этом участке линии фронта больше всего сил. Рогов подчеркнул, что ВСУ перебросили туда более 450 боевиков сил специальных операций украинской армии, прошедших подготовку в иностранных лагерях.

По его словам, названное направление является для противника приоритетным. Рогов выразил уверенность, что никто не допустит вторжения украинской армии в Запорожскую область и вся область будет территорией РФ.

Ранее Владимир Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Церемония подписания договоров о включении в состав России новых территорий состоится в Кремле 30 сентября. На мероприятии ожидается выступление президента РФ.

С 23 по 27 сентября в Запорожской и Херсонской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках прошли референдумы по вопросу присоединения к России. Большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.

В Запорожье за присоединение к России проголосовали 93,11% граждан, в Херсонской области – 87,05%. В ДНР и ЛНР положительно проголосовали 99,23% и 98,42% жителей соответственно.

Указы о признании Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик Путин подписал 21 февраля 2022 года. С просьбой признать независимость ДНР и ЛНР к президенту РФ обратились главы этих регионов Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Международные наблюдатели поделились впечатлениями об организации референдумов

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