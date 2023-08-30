Захарова заверила, что атаки Украины на объекты в РФ не останутся безнаказанными

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Атаки Украины на объекты в ряде российских регионов не останутся безнаказанными, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, налеты беспилотников на мирные гражданские объекты подтверждает террористическую сущность киевского режима.

Она добавила, что пролететь такое расстояние без информации от западных спутников украинские беспилотники не смогли бы.

В ночь на 30 августа украинская сторона попыталась совершить несколько атак при помощи беспилотников по объектам на территории РФ. Российские средства ПВО сбили украинские БПЛА над Брянской, Орловской, Калужской, Московской и Рязанской областями.

В результате падения беспилотника в Брянске загорелось административное здание. Позднее стало известно о хлопке, который произошел в здании следственного управления Следственного комитета РФ по региону.



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