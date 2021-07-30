Более 110 тыс москвичей приняли участие в тестировании онлайн-голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В течение суток в тестировании электронной системы голосования приняли участие 114 тысяч москвичей. Об этом сообщается в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

"В Москве продолжается онлайн-голосование. Оно не прекращалось и ночью. На данный момент выдано 118 тысяч бюллетеней, а проголосовало 114 тысяч", – говорится в сообщении.

Там отметили, что технически тестирование ничем не отличается от процесса голосования на предстоящих выборах, которые состоятся осенью.

Тестирование системы началось в четверг в 08:00 и продолжится до 20:00 пятницы, 30 июля. Принять в нем участие могут все желающие старше 18 лет, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru.

Ранее портал мэра и правительства Москвы подготовил спецпроект об электронном голосовании.

В новом разделе все желающие могут узнать, как принять участие в выборах онлайн, а также какие технологии гарантируют безопасность такого вида голосования и каким образом обеспечивается его анонимность.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.

