В Москве началось тестирование системы онлайн-голосования

В Москве началось тестирование системы электронного голосования, которую используют во время выборов в сентябре 2021 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Первые участники проверки уже отдали свои голоса.

Тестирование проходит без сбоев. За корректностью работы системы онлайн-голосования следят ее разработчики, а также внешние эксперты. Проверка проходит в виде онлайн-голосования. В нем могут принять участие все совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru.

Для этого нужно авторизоваться с помощью своей учетной записи и перейти по ссылке. Для загрузки бюллетеня нужно ввести код из СМС-сообщения, которое придет на номер телефона, указанный в профиле. После этого надо сделать свой выбор. Тестовое голосование доступно до 19:59 30 июля.

Тестирование нужно, чтобы проверить готовность системы электронного голосования к полноценной работе и убедиться в ее удобстве. Также оно позволяет проверить внедренные в систему технологические новшества и проконтролировать, что она работает без ошибок, даже при больших нагрузках.

Во время тестового голосования горожане смогут ответить на два вопроса, касающихся обязательной вакцинации от COVID-19 представителей общественно значимых профессий, а также развития личного и общественного транспорта.

Участники голосования смогут оценить и новую функцию "Отложенное решение". Она защитит их от технических сбоев со стороны пользователя. К примеру, если у голосующего пропадет интернет-соединение или зависнет гаджет, он сможет заново открыть бюллетень спустя некоторое время.

С москвичами в тестировании примут участие и хакеры – они попытаются взломать систему и повлиять на корректность ее работы.

Систему электронного голосования используют на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

Ранее стало известно, что около 3,6 тысячи избирательных участков будут открыты в Москве для очного голосования жителей в сентябре.

По словам зампредседателя Общественной палаты столицы, руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, избирателям не нужно будет предъявлять для прохода на участок QR-коды, подтверждающие вакцинацию от COVID-19, или отрицательный ПЦР-тест.

Единый день голосования в 2021 году пройдет 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы, членов законодательных собраний 39 субъектов РФ и глав 12 регионов.

