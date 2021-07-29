В Москве началось тестирование системы онлайн-голосования

В Москве началось тестирование системы электронного голосования, которую используют во время выборов в сентябре 2021 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Первые участники проверки уже отдали свои голоса.
Тестирование проходит без сбоев. За корректностью работы системы онлайн-голосования следят ее разработчики, а также внешние эксперты. Проверка проходит в виде онлайн-голосования. В нем могут принять участие все совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru.
Для этого нужно авторизоваться с помощью своей учетной записи и перейти по ссылке. Для загрузки бюллетеня нужно ввести код из СМС-сообщения, которое придет на номер телефона, указанный в профиле. После этого надо сделать свой выбор. Тестовое голосование доступно до 19:59 30 июля.
Тестирование нужно, чтобы проверить готовность системы электронного голосования к полноценной работе и убедиться в ее удобстве. Также оно позволяет проверить внедренные в систему технологические новшества и проконтролировать, что она работает без ошибок, даже при больших нагрузках.
Во время тестового голосования горожане смогут ответить на два вопроса, касающихся обязательной вакцинации от COVID-19 представителей общественно значимых профессий, а также развития личного и общественного транспорта.
Участники голосования смогут оценить и новую функцию "Отложенное решение". Она защитит их от технических сбоев со стороны пользователя. К примеру, если у голосующего пропадет интернет-соединение или зависнет гаджет, он сможет заново открыть бюллетень спустя некоторое время.
С москвичами в тестировании примут участие и хакеры – они попытаются взломать систему и повлиять на корректность ее работы.
Систему электронного голосования используют на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.
Ранее стало известно, что около 3,6 тысячи избирательных участков будут открыты в Москве для очного голосования жителей в сентябре.
По словам зампредседателя Общественной палаты столицы, руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, избирателям не нужно будет предъявлять для прохода на участок QR-коды, подтверждающие вакцинацию от COVID-19, или отрицательный ПЦР-тест.
Единый день голосования в 2021 году пройдет 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы, членов законодательных собраний 39 субъектов РФ и глав 12 регионов.
ОП Москвы начала обучение наблюдателей на голосовании 17–19 сентября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: