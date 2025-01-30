ГД направила обращение в конгресс США и ООН из-за возможного покушения на Путина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума направила в конгресс США и ООН обращение из-за обсуждения экс-президентом Штатов Джо Байденом и бывшим американским госсекретарем Энтони Блинкеном покушения на убийство Владимира Путина. Об этом сказано на сайте нижней палаты парламента.

В обращении указано, что Госдума с возмущением и одновременно со всей серьезностью восприняла информацию об организации покушения на Путина. Этот факт может быть квалифицирован как акт международного терроризма, сказано в документе.

При этом, по мнению депутатов Госдумы, отсутствие реакции Байдена и Блинкена по этому поводу можно расценить как доказательство их вины и желание уклониться от ответственности.

"Обсуждение организации убийства главы государства является преступлением. Кроме того, несет серьезнейшую угрозу глобальной безопасности и может привести к мировой ядерной войне", – отметила нижняя палата парламента в обращении.

Именно поэтому в Госдуме призвали конгресс США провести тщательное расследование, а в случае подтверждения информации об организации покушения на Путина привлечь к ответственности виновных.

Ранее журналист Такер Карлсон сообщил, что администрация экс-президента США якобы планировала совершить покушение на российского лидера. По его словам, инициатором идеи был Блинкен. При этом какие-либо подробности или доказательства журналист не привел, однако добавил, что считает данные попытки безумием.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что спецслужбы России принимают все меры для обеспечения безопасности тех, кто находится под госохраной, в том числе Путина.

Вместе с тем пресс-секретарь президента подчеркнул, что такой информации нельзя доверять, "от кого бы она ни исходила", а также указал, что в настоящее время подобных заявлений большое количество.

Однако председатель ГД Вячеслав Володин потребовал подготовить обращение по факту подготовки бывшим руководством США покушения на Путина. Данную меру поддержали все фракции нижней палаты парламента.

