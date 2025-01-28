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Бывший американский президент Джо Байден хотел бы видеть во главе России человека, подобного единственному президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на депутата Госдумы Михаила Шеремета.

Собеседник издания призвал правоохранителей РФ проверить информацию о возможной причастности экс-лидера Штатов к вероятным попыткам совершения покушения на Владимира Путина. Шеремет назвал Байдена главным коррупционером США, который "до мозга и костей пронизан террористической сущностью". Однако он понимает, что сила и преимущество РФ в ее президенте, пояснил депутат.

"Он, конечно, хотел бы, как они делали не раз, вмешиваясь в суверенные дела других стран, привести к власти в России кого-то похожего на предателей Горбачева и (Владимира. – Прим. ред.) Зеленского, но номер, как говорится, в этот раз не прошел", – сказал парламентарий.

Ранее американский журналист Такер Карлсон сказал, что администрация Байдена якобы планировала совершить покушение на российского лидера. При этом какие-либо подробности озвучены не были.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что спецслужбы России принимают все меры для обеспечения безопасности тех, кто находится под госохраной, в том числе Путина.