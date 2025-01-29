Володин призвал посадить Байдена и Блинкена на электрический стул

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал посадить экс-президента США Джо Байдена и бывшего американского госсекретаря Энтони Блинкена на электрический стул после того, как стало известно, что они принимали участие в обсуждении покушения на Владимира Путина. Его слова передает РИА Новости.

Он напомнил, что по демократическим законам это является преступлением, которое может повлечь за собой ответственность, в том числе смертную казнь на электрическом стуле.

"Пускай Байден отправляется вместе с Блинкеном на электрический стул, вот тогда весь мир увидит – это демократия. А если замолчат, заволокитят, ну тогда рот не открывайте и не учите никого", – заявил Володин.

Накануне журналист Такер Карлсон сообщил, что администрация экс-президента США якобы планировала совершить покушение на российского лидера. По его словам, инициатором идеи был Блинкен. При этом какие-либо подробности или доказательства журналист не привел, однако добавил, что считает данные попытки безумием.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что спецслужбы России принимают все меры для обеспечения безопасности тех, кто находится под госохраной, в том числе Путина.

Вместе с тем пресс-секретарь президента подчеркнул, что такой информации нельзя доверять, "от кого бы она ни исходила", а также указал, что в настоящее время подобных заявлений большое количество.

При этом Госдума планирует направить в конгресс США и ООН обращение, требующее расследовать заявление Карлсона о подготовке администрацией Байдена покушения на Путина.

