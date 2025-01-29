ГД потребует от США и ООН расследовать подготовку покушения на Путина

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума направит в конгресс США и ООН обращение, требующее расследовать заявление американского журналиста Такера Карлсона о подготовке администрацией бывшего лидера Штатов Джо Байдена покушения на Владимира Путина. Об этом со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента пишет ТАСС.

Там добавили, что идею поддержали все фракции Госдумы.

В свою очередь, председатель ГД Вячеслав Володин посчитал, что подобные разговоры категорически недопустимы на государственном уровне, в частности с участием госсекретаря и президента США.

"Это о чем говорит? Во главе страны, которая себя считает образцом демократии, стоят обыкновенные бандиты, убийцы", – подчеркнул Володин.

Ранее председатель Госдумы утверждал, что подготовка к покушению на Путина является прямым путем к началу ядерной войны. Он также призвал воспринимать всерьез такие намерения, особенно на фоне попыток покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, премьера Словакии Роберта Фицо, а также покушения на действующего президента США Дональда Трампа в ходе его избирательной кампании.

Заявление о подготовке покушения на Путина Карлсон сделал накануне. При этом какие-либо подробности или доказательства журналист не озвучил, однако добавил, что считает данные попытки безумием.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что спецслужбы России принимают все меры для обеспечения безопасности тех, кто находится под госохраной, в том числе Путина. Вместе с тем пресс-секретарь президента подчеркнул, что такой информации нельзя доверять, "от кого бы она ни исходила", а также указал, что в настоящее время подобных заявлений большое количество.