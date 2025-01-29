Володин назвал покушение на Путина путем к началу ядерной войны

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Подготовка к покушению на Владимира Путина является прямым путем к началу ядерной войны. С таким утверждением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее американский журналист Такер Карлсон сообщил, что администрация экс-президента США Джо Байдена якобы планировала совершить покушение на российского лидера. По словам журналиста, инициатором идеи был бывший госсекретарь Энтони Блинкен. При этом какие-либо подробности Карлсон не озвучил.

"Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого – преступление. Серьезнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны", – написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер ГД призвал воспринимать всерьез намерения убить Путина, особенно на фоне попыток покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, премьера Словакии Роберта Фицо, а также покушения на действующего президента США Дональда Трампа в ходе его избирательной кампании.

Володин призвал международные институты расследовать данную информацию и привлечь к ответственности Байдена и Блинкена. Необходимо осознать, что сегодня против России ведется жесточайшая борьба, подчеркнул он.

"Владимир Владимирович делает все для укрепления страны, достижения мира и решения вопросов глобальной безопасности. Несомненно, Путин – преимущество России. Сегодня как никогда крайне важны сплоченность и консолидация всех вокруг нашего президента", – заключил Володин.

После слов Карлсона о попытке покушения на Путина в Кремле сообщили, что российские спецслужбы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности лиц, которые находятся под государственной охраной. Речь идет в том числе о президенте РФ.

В Госдуме призвали правоохранителей РФ проверить информацию о возможной причастности Байдена к вероятным попыткам совершения покушения на Путина.