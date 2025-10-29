Al Arabiya: более 60 человек погибли из-за израильских ударов по Газе

Фото: AP Photo/Abdel Kareem Hana

По меньшей мере 65 человек погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа после нарушения режима прекращения огня, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники в экстренных службах.

По информации СМИ, среди погибших – более 20 детей. Также, по данным телеканалам, атакам подверглись в том числе жилые дома и лагеря беженцев, в которых укрываются временно перемещенные жители Газы.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после консультаций с военными приказал нанести мощные удары по сектору Газа. Кроме того, палестинское движение ХАМАС заявило, что отложит запланированную на 28 октября передачу израильского заложника. Поводом для такого решения стало нарушение режима прекращения огня еврейским государством.

При этом Израиль и ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. Члены группировки пообещали освободить всех заложников, а Израиль – вывести свои войска на согласованную линию.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что конфликт в секторе Газа завершен, а новая администрация приступит к работе очень быстро.

Однако после объявления о мирном соглашении израильские военные продолжили удары, служба гражданской обороны города зафиксировала многочисленные взрывы. В Армии обороны Израиля заявляли, что удар был нанесен по группе палестинских радикалов, которые представляли угрозу для войск ЦАХАЛ.

