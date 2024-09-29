Премьер Микати: у Ливана нет иного выбора кроме дипломатического решения кризиса

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Конфликт, развернувшийся на юге Ливана, неизбежно завершится возвращением сторон к выполнению резолюции 1701 СБ ООН, заявил премьер-министр страны Наджиб Микати.

По его словам, у Ливана нет иного выбора, кроме дипломатического решения кризиса, поэтому "кровопролитие не следует продолжать".

"Мы пойдем на соглашение, и ливанская армия готова к выполнению возложенной миссии", – цитирует политика ТАСС.

Речь идет о заключении временного перемирия, которое может продлиться 21 день, пояснил Микати. По его словам, за это время Ливан и Израиль смогут начать переговоры, посвященные урегулированию проблем, возникших в приграничье.

Конфликт получил новый виток развития в сентябре этого года, когда израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам ливанского шиитского движения "Хезболла".

Спустя время израильская армия объявила о начале новой волны масштабных ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане. По данным Минобороны Израиля, движение уже получило "ряд серьезных ударов" в результате атак ЦАХАЛ.

Израильский Генштаб также сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана. Там добавили, что "Хезболла" ответит за обстрелы еврейского государства.