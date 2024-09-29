Иран призвал организовать срочное заседание СБ ООН из-за атак Израиля в Ливане

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Иран призвал созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за атак Израиля в Ливане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постпредства Ирана.

Иран также осудил удары Израиля и отметил, что, учитывая серьезные последствия для регионального и международного мира и безопасности, необходимо собрать Совет Безопасности.

"Кроме того, Иран призывает Совет Безопасности созвать чрезвычайное заседание для рассмотрения террористической агрессии Израиля и продолжающихся зверств, совершаемых воинствующим израильским режимом в Ливане и во всем регионе, - говорится в заявлении постпредства.

Конфликт получил новый виток развития в сентябре этого года, когда израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам ливанского шиитского движения "Хезболла".

Спустя время израильская армия объявила о начале новой волны масштабных ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане. По информации Минобороны Израиля, движение уже получило "ряд серьезных ударов" в результате атак ЦАХАЛ.

Израильский Генштаб также сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана. Там добавили, что "Хезболла" ответит за обстрелы еврейского государства.

