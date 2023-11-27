Гуманитарное перемирие в секторе Газа могут продлить на 2 дня

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Гуманитарное перемирие в секторе Газа близко к продлению на два дня. Об этом сообщил руководитель государственной информационной службы Египта Дия Равшан, передает РИА Новости.

По его словам, на это влияют усилия Египта и Катара. Он отметил, что во время дополнительных двух дней перемирия могут освободить 20 израильских заложников в обмен на 60 палестинцев, заключенных в тюрьмах Израиля.

Ранее представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан сообщил, что перемирие в Газе будет продлеваться на день за освобождение каждых десятерых новых заложников.

Он добавил, что продление будет зависеть от числа имеющихся заложников. Для этого будут приложены усилия, сказал Хамдан.

24 ноября в 07:00 по местному времени между сектором Газа и Израилем началось гуманитарное перемирие длиной в четыре дня.

Представитель МИД Катара Маджида аль-Ансари говорил, что суммарно стороны планируют за четыре дня освободить из Газы 50 израильских пленных в обмен на полное прекращение огня, передачу гумпомощи и 150 палестинских женщин и детей.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

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