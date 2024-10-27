Сийярто: народ Грузии выразил свою волю, несмотря на попытки вмешаться извне

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Грузинский народ четко обозначил свою позицию, несмотря на попытки помешать этому. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), прокомментировав предварительные итоги выборов в парламент Грузии.

"В оставшийся период нашего председательства в Совете ЕС и, конечно, после этого мы будем оказывать нашим друзьям в Грузии всю необходимую поддержку в их усилиях по европейской интеграции", – добавил он.

Также Сийярто поздравил с победой правящую партию Грузии, поддерживающую, по его словам, семью. Он отметил, что за нее проголосовало подавляющее большинство на выборах.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X тоже поздравил "Грузинскую мечту" с победой на выборах.

"Народ Грузии знает, что лучше для его страны, и сегодня его голос был услышан!", – отметил он.

Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным на вечер 26 октября, когда были обработаны данные с 99% участков, "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" лидировала на парламентских выборах страны. На тот момент фракции удалось заручиться поддержкой 54,2% голосов.

После публикации предварительных результатов оппозиционные фракции "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены" сразу же отказались признавать их, заявив о конституционном перевороте и узурпации власти. Последняя также объявила о начале акций непрерывных организованных протестов в стране с 27 октября.

Однако мэр Тбилиси Каха Каладзе подчеркнул, что оппозиционные партии в Грузии не пользуются поддержкой народа, поэтому у них не получится организовать в стране переворот или революцию.

