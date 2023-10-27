Медведев заявил, что наземная операция Израиля приведет к кровавым последствиям

Фото: kremlin.ru

Израиль постоянно откладывает наземную операцию в секторе Газа из-за давления США. Однако если она состоится, то приведет к кровавым последствиям, заявил в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Молох всегда требует все новых и новых жертв, а машина взаимного насилия теперь будет работать годы", – написал он.

По словам политика, Запад устал от Киева, поэтому начал поддерживать Израиль. В пример Медведев привел нового спикера американской палаты представителей Майка Джонсона, который поддержал еврейское государство.

Зампредседателя Совбеза РФ предложил возобновить урегулирование ситуации на Ближнем Востоке, выполнить Резолюцию Совбеза ООН и План по разделу Палестины, который приняли в 1947 году.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли свыше 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

26 октября представители ХАМАС приехали в Москву. Об этом на брифинге уведомила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В российском ведомстве уточнили, что Москва на встрече с палестинским движением обсудила освобождение иностранных заложников и эвакуацию россиян и иностранцев из сектора Газа.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с радио КП объяснил приезд ХАМАС в столицу России.

"Думаю, на встрече обсуждались не только эти темы, но и предстоящий визит в Москву президента Палестины Махмуда Аббаса, и действия России по скорейшему прекращению военных действий в секторе Газа", – подчеркнул он.

Как отметил политолог, только РФ не сможет быть эффективным посредником в ближневосточном конфликте, однако она способна повлиять на формирование единой позиции Юга. По его мнению, там будут стремиться к решению ситуации, поскольку ожесточенность в Газе ни к чему не приведет.

Кроме того, Брутер добавил, что Вашингтон не будет перенаправлять помощь с Украины.

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств