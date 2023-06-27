Вопрос о передаче Росгвардии техники ЧВК "Вагнер" не обсуждается – Хинштейн

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Вопрос о передаче Росгвардии техники ЧВК "Вагнер" не обсуждается. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн со ссылкой на разговор с представителями Росгвардии.

"Еще раз уточнил у коллег из Росгвардии: вопрос передачи ведомству военной техники от ЧВК "Вагнер" не обсуждается", – написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Он добавил, что техника для Росгвардии будет закуплена в рамках гособоронзаказа. По его словам, заявки Росгвардия создала и направила в Минпромторг, Минфин и другие ведомства весной.

Глава комитета Думы подчеркнул, что Владимир Путин еще в начале 2023 года принял решение об оснащении Росгвардии тяжелой военной техникой и это не имеет связи с последними событиями в России. Однако ранее об этом решении не сообщалось.

"То, что произошло в конце недели, – наглядно подтвердило правильность принятого решения и, надеюсь, ускорит его реализацию. Для воюющего ведомства, каковым является сегодня Росгвардия, наличие тяжелой техники – вопрос наиважнейший", – заключил Хинштейн.

24 июня пресс-служба главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала несколько аудиозаписей, в которых Пригожин раскритиковал российское военное руководство. Там же он сообщил, что Вооруженные силы РФ атаковали по тыловым лагерям ЧВК. На этом фоне он заявил о начале "марша справедливости", колонны бойцов частной военной компании двинулись на Москву. Попутно группа захватила в Ростове-на-Дону штаб Южного военного округа.

В российском министерстве обороны назвали информацию об ударе ложной, а в отношении Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело.

Позже было принято решение о переговорах, которые провел лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Он выступил с инициативой принять участие в них, так как лично знает основателя ЧВК около 20 лет, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ.

Владимир Путин назвал ситуацию с ЧВК вооруженным мятежом и поблагодарил силовые ведомства за противодействие группе. Во вторник, 27 июня, стало известно, что уголовное дело по факту мятежа ЧВК "Вагнер" было прекращено.

Позже Путин сообщил, что компания "Конкорд", собственником которой является Пригожин, через военторг за год заработала от государства 80 миллиардов рублей. Кроме того, рассказал президент, деятельность самой ЧВК полностью оплачивалась за счет госбюджета.

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