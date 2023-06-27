ЛДПР призывает создать в РФ контрактную армию численностью не менее 7 миллионов человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия будет настаивать на том, чтобы в России была создана контрактная армия численностью не менее 7 миллионов человек. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Но ЛДПР продолжает настаивать: для обеспечения безопасности нам необходима контрактная армия численностью не менее семи миллионов военнослужащих и гражданского персонала", – пишет Слуцкий.

Председатель ЛДПР также считает, что стране не нужны ЧВК и их аналоги. По его словам, в армии "есть проблемы", однако решать их нужно совместно с Минобороны.

Слуцкий также выразил гордость за воинов России, которые не поддались "провокационным призывам предателей страны". По его мнению, попытка развязать братоубийственное противостояние в стране провалилась и больше никогда не повторится.

Ранее сообщалось, что ВС РФ в этом году сформируют 2 военных округа, 2 армии, корпус и 31 соединение. Новыми военными округами станут Московский и Ленинградский.

До этого глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости увеличить численность российских вооруженных сил до 1,5 миллиона человек. Он призвал, в том числе, довести число военнослужащих-контрактников до 695 тысяч человек.



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