Интернет-гиганты поддерживают террористов, не удаляя злорадные комментарии – МИД

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Западные медиагиганты выражают солидарность с террористами, отказываясь удалять бесчеловечные комментарии в отношении россиян после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Она отметила, что в украинских соцсетях появились циничные, злорадные комментарии, однако американские платформы не удаляют посты с призывами убивать русских. В таком случае эти медиагиганты, по мнению дипломата, поддерживают террористов, убивающих в концертном зале мирных граждан.

Захарова добавила, что власти стран Запада опубликовали соболезнования в связи с терактом после отмашки Вашингтона. По ее словам, как правило, они делали это через социальные сети.

Ранее дипломат уточнила, что представители Запада поняли, что "останутся за бортом", если не изменят отношение к теракту в "Крокус Сити Холле". В связи с этим они начали приходить в российские посольства и МИД в Москве с целью оставить запись в книге соболезнований, подчеркнула Захарова и указала, что с западными странами "произошла мутация" под влиянием реакции на теракт мирового большинства.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта, когда преступники зашли в здание, открыли стрельбу по людям, а потом подожгли здание. В результате 139 человек погибли, позже один скончался в больнице. Число пострадавших достигло 360.

Правоохранители задержали 11 человек, включая четырех террористов, которых отправили в СИЗО до 22 мая. 25 марта суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте, 26-го числа суд заключил под стражу восьмого подозреваемого.