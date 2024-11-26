Глава ФСБ Бортников назвал маловероятными перемены в политике США при Трампе

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Кардинальные перемены во внешней политике США при избранном президенте Дональде Трампе маловероятны. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, передает ТАСС.

По мнению главы ФСБ, команда действующего американского президента Джо Байдена при этом может максимально обострить ситуацию в мире.

"Более того, не исключено, что уходящая команда Байдена в рамках внутриполитической борьбы попытается максимально обострить ситуацию в ключевых для американцев регионах Евразии, прежде всего на постсоветском пространстве, на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Юго-Восточной Азии", – сказал Бортников в ходе ХХ заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб (СОРБ) государств – участников СНГ.

Как он отметил, это делается для того, чтобы усложнить новой администрации потенциальные возможности для политического решения накопившихся проблем. Первым таким шагом стало разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России, подчеркнул Бортников.

Госдепартамент США ранее подтвердил, что Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России. В Вашингтоне считают, что данное решение даст украинской стороне "больше возможностей защищаться".

Позже СМИ сообщили о том, что администрация действующего президента США также одобрила применение британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь России.

В ответ на удары Украины западными ракетами по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.