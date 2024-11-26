Глава МО Британии Хили: конфликт на Украине вошел в критическую фазу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинский конфликт вошел в критическую фазу, поэтому члены НАТО должны укреплять собственную оборону, сообщил глава Минобороны Великобритании Джон Хили по итогам переговоров с коллегами из Германии, Италии, Польши и Франции.

Он рассказал, что страны Европы совместно укрепляют восточные рубежи Альянса, а также сотрудничество в сфере разработки средств ПВО и дальнобойных ракет.

"Мы также работаем над активизацией совместных промышленных программ наших предприятий ВПК", – сказал Хили.

По его словам, глобальные угрозы усиливаются, в связи с этим на переговорах обсуждалась необходимость увеличить военные расходы и взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности Европы.

Госдепартамент США ранее подтвердил, что действующий американский президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России. В Вашингтоне считают, что данное решение даст украинской стороне "больше возможностей защищаться".

Позже СМИ сообщили о том, что администрация Байдена также одобрила применение британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь России.

В ответ на удары Украины западными ракетами по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.