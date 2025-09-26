Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

Фото: ТАСС/AP/Leo Correa

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" заявили о еще одном ударе гиперзвуковой ракетой с несколькими боеголовками по Тель-Авиву в Израиле. Об этом сообщил представитель войск хуситов Яхья Сариа в телеграм-канале движения.

Удара использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета "Палестина-2". Операция была нацелена на несколько важных целей в Тель-Авиве.

В середине сентября хуситы ударили еще одной гиперзвуковой баллистической ракетой по израильскому объекту в Тель-Авиве. Кроме того, повстанцы атаковали с помощью БПЛА аэропорт Рамон, расположенный вблизи города Эйлат на юге Израиля.

Данные удары стали ответом на авиаудары израильских войск по территории йеменского порта Ходейда. Всего военные ЦАХАЛ нанесли 12 ударов, в результате чего был полностью разрушен корабельный док в йеменском порту.