Reuters: Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам киберпреступлений в Telegram

Фото: vk.com/Павел Дуров

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений на онлайн-платформе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сотрудников полиции.

По данным СМИ, в настоящий момент Дуров остается под стражей, а французские правоохранители ведут в отношении него расследование.

Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. СМИ выяснили, что отказ от сотрудничества с властями Франции может грозить ему обвинением в соучастии в таких преступлениях, как терроризм, торговля наркотиками, мошенничество и отмывание денег. МИД РФ уже направил ноту с требованием о доступе к задержанному.

В самом Telegram на фоне ареста Дурова заявили, что мессенджер соблюдает законы Евросоюза, включая Закон о цифровых услугах (DSA), а модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.

Позже в Европейской комиссии обратили внимание, что задержание предпринимателя проводилось в соответствии с нормами национального законодательства Франции. Сотрудники ведомства аргументировали это тем, что действующий в Евросоюзе DSA не предусматривает арестов и уголовного преследования.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что решение об аресте российского программиста не является политическим. По словам французского лидера, Дурова арестовали в рамках продолжающегося расследования.