Еврокомиссия заявила, что арест Дурова проводился в соответствии с законами Франции

Фото: 123RF/olgagorovenko

Задержание сооснователя Telegram Павла Дурова проводилось в соответствии с нормами национального законодательства Франции, заявил представитель Европейской комиссии.

По его словам, действующий в Евросоюзе Закон о цифровых услугах (DSA) не может применяться для арестов и уголовного преследования.

"DSA не определяет, что является незаконным, и не устанавливает никаких уголовных преступлений, поэтому не может применяться для арестов. Могут применяться только национальные или международные законы, определяющие уголовное преступление", – заявил представитель ЕК в беседе с РИА Новости.

При этом Евросоюз внимательно наблюдает за ситуацией, которая складывается вокруг Telegram, и готов сотрудничать с французскими властями, "если это будет уместно", подчеркнул сотрудник пресс-службы Еврокомиссии.

Мессенджер, как и прочие онлайн-платформы, работающие на территории ЕС, должен с 17 февраля 2024 года соблюдать общие положения DSA. Данный закон устанавливает обязательства для всех соцсетей, гарантируя таким образом, что все европейские страны могут доверять их услугам.

DSA требует, чтобы платформы предоставляли пользователям средства для маркирования противозаконного контента. Кроме того, в соответствии с этим законом, соцсети должны поддерживать сотрудничество с национальными органами власти. Платформа обязана передавать им информацию о серьезных преступлениях, когда ей становится о них известно, а также в тех случаях, когда она получает запрос на предоставление данных аккаунтов, подозреваемых в преступной деятельности.

Вместе с тем национальные регуляторы цифровых услуг несут ответственность за обеспечение соответствия данному закону всех онлайн-платформ, подчеркнул собеседник агентства.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. По данным СМИ, арест связан с нежеланием программиста сотрудничать с властями Франции. Это обстоятельство якобы делает его соучастником таких преступлений, как терроризм, торговля наркотиками, мошенничество и отмывание денег. МИД РФ уже направил ноту с требованием о доступе к задержанному.

В самом Telegram на фоне ареста Дурова заявили, что мессенджер соблюдает законы Евросоюза, включая DSA, а модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.