France Info: Дурова могут задержать до суда на срок до 4 дней

Фото: vk.com/Павел Дуров

Срок задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции могут продлить до 96 часов, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на France Info.

"Задержание может продлиться до четырех дней", – говорится в сообщении.

После этого его должны отпустить либо выдвинуть обвинения.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что французские спецслужбы задержали Дурова после согласования с американцами. Он считает, что причина "охоты" – отстаивание Дуровым своей позиции.

"Он не собирается делиться никакими кодами или различными данными по работе своего Telegram ни с кем, обеспечивая конфиденциальность своего ресурса. Это вызывает, конечно, раздражение, потому что все остальные ресурсы давно находятся под контролем американских спецслужб. И WhatsApp, и Instagram (принадлежат Meta, признанной и экстремисткой и запрещенной в РФ организации), и все другие отчитываются перед спецслужбой США и поставляют им необходимые данные. А Telegram этого не делал", – цитирует Джабарова RT.

Он напомнил, что Telegram отказался предоставлять данные и российским спецслужбам. При этом, как заметил сенатор, в РФ за это в тюрьму не сажают и дела не возбуждают. На Западе же совершенно другой подход, добавил он.

"Там понятие "демократия" давно уже имеет совершенно иной смысл. Демократия только тогда, когда она удобна для правящего класса, а для всех остальных ее просто не существует", – заключил сенатор.

В свою очередь, российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сообщил радио КП, что Франция будет пытаться вытащить информацию из Telegram, интерпретировать и использовать ее в любых целях, в том числе и политических. Он пояснил, что это может быть и усиление санкционной политики, и давление на Россию со стороны западных стран.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. По информации СМИ, арест связан с нежеланием предпринимателя сотрудничать с Парижем, что якобы делает его соучастником множества преступлений, таких как терроризм, торговля наркотиками, мошенничество и отмывание денег.. МИД РФ уже направил ноту с требованием о доступе к задержанному.

В самом Telegram на фоне ареста Дурова заявили, что мессенджер соблюдает законы ЕС, включая "Закон о цифровых услугах", а модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.