Белый дом: сделку с Украиной по ресурсам могут подписать на этой неделе

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Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт в интервью телеканалу Fox News выразила надежду, что соглашение по минеральным ресурсам с Украиной будет подписано на этой неделе.

Она процитировала заявление президента США Дональда Трампа, заявив, что если украинский лидер Владимир Зеленский хочет приехать в Вашингтон для подписания соглашения, то глава Белого дома открыт для этого.

"И президент (Трамп. – Прим. ред.) <...> заявил, что он поприветствует Зеленского в Белом доме для ее (сделки. – Прим. ред.) подписания. Или для визита, если Зеленский хочет этого", – уточнила она.

По ее словам, речь идет о визите президента Украины в Вашингтон 28 февраля. При этом она пообещала перепроверить в Совете нацбезопасности Белого дома, не изменились ли эти планы.

Ливитт также отметила, что эта сделка имеет важное значение, на что указывал ранее американский лидер. Сейчас, как она утверждает, Штаты приближаются к финишной черте по поводу подписания данного соглашения. Однако представитель Белого дома предположила, что документ могут и не подписать во время визита Зеленского в Вашингтон.

Об этом также заявил госсекретарь США Марко Рубио, который сообщил в интервью телеканалу, что США до сих пор не согласовали с Украиной сделку по минеральным ресурсам. На данный момент глава американского Минфина Скотт Бессент продолжает над этим работу, уточнил он.

"По моей последней оценке, это очень близко к финишной черте", – добавил Рубио.

Трамп в начале февраля предложил Зеленскому поддержку со стороны Штатов в обмен на редкоземельные металлы и иные украинские ресурсы. Размер сделки оценивался в 1 триллион долларов.

Сперва Зеленский отказался подписывать соглашение. Спустя время СМИ обратили внимание, что американская сторона убрала из сделки пункт о полном контроле над фондом. После этого президент Украины объявил о желании подписать документы по редкоземельным металлам.

Журналисты утверждают, что Украина может подписать сделку по минеральным ресурсам с США в Вашингтоне 28 февраля.

